Un incendio detrás del Cerro de la Gloria alarmó a vecinos y turistas

Un incendio cerca del Cerro de la Gloria llamó la atención de las personas que estaban en la zona. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos.

Pasado el mediodía, un incendio alarmó a los turistas que estaban disfrutando la vista desde el Cerro de la Gloria. Desde distintos puntos de la ciudad se podía ver una gruesa columna de humo negro. En el lugar trabajaron bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza.

Según la información de los bomberos del Cuartel Central, el incendio fue en un campo inculto cerca del barrio La Favorita, en el predio que rodea el CCT 6048, las canchas de fútbol y la plaza René Favaloro.

Hasta el momento, no se registraron víctimas, heridos ni pérdidas económicas porque se trata de un campo sin cultivar en el que no hay estructuras ni viviendas.

Las llamas no llegaron a las casas del barrio por el rápido accionar de los bomberos del Cuartel Central que trabajaron durante varias horas con dos dotaciones.