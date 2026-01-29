Impactantes imágenes: así fue la explosión en la fábrica de San Fernando

La explosión generó una gran preocupación entre los vecinos, quienes compartieron impactantes videos del incendio en redes sociales.

Una fuerte explosión ocurrió este jueves a la madrugada en una fábrica local de productos químicos en la ciudad de San Fernando. Como consecuencia, se desató un feroz incendio que afectó también a las viviendas vecinas.

El siniestro se produjo alrededor de la 1.30 en un inmueble situado en la calle Brandsen al 800. Rápidamente, se generó un importante despliegue de los servicios de emergencia y un corte del suministro eléctrico en varias cuadras de la zona.

El suceso generó una gran preocupación entre los vecinos, quienes reportaron el hecho y compartieron impactantes imágenes en redes sociales.