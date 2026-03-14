Así quedó el canal Cacique Guaymallén después de las tormentas

Las fuertes tormentas de los últimos días provocaron crecidas en Mendoza y destrozos en parte del canal Cacique Guaymallén . La parte más dañada del cauce está a la altura del barrio Ujemvi donde se rompió un salto y parte de un muro.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, en coordinación con el Departamento General de Irrigación, informaron que ejecutan trabajos de refuerzo en las márgenes del canal Cacique Guaymallén con el objetivo de preservar la seguridad estructural de la obra y prevenir posibles afectaciones ante episodios de crecidas extraordinarias.

Las máquinas de la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente trabajan en el lugar.

“Equipos técnicos trabajan en el lugar ejecutando medidas de emergencia para estabilizar el sector afectado y garantizar el funcionamiento del sistema mientras se avanza en la formulación del proyecto definitivo de reparación”, señaló Pablo Rodríguez, director del área.

Las tareas, que se llevan adelante a la altura del barrio Ujemvi, se iniciaron luego de que los caudales excepcionales provocados por las últimas tormentas provocaron el colapso de un salto y el deterioro de varios metros del muro lateral de la infraestructura hidráulica.

Las labores consisten principalmente en el refuerzo de las márgenes mediante la colocación de rocas de gran tamaño, una intervención destinada a consolidar el terreno, proteger la infraestructura hidráulica y resguardar tanto las propiedades como las instalaciones ubicadas en las zonas linderas al canal.

Estas tareas preventivas permitirán asegurar la estabilidad de la obra y mantener la operatividad del canal Cacique Guaymallén mientras se desarrollan las soluciones técnicas permanentes que permitirán recuperar completamente el sector afectado.

cacique guaymallen 4 Están colocando grandes rocas para contener los márgenes del canal Cacique Guaymallén. Gobierno de Mendoza

Cómo prevenir emergencias

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que mantener despejados canales y cauces es fundamental para prevenir crecidas. Por eso se recuerda:

No arrojar basura ni escombros en acequias, canales, ríos o colectores.

No dejar residuos en parques o espacios abiertos, ya que la lluvia los arrastra hacia acequias, canales y desagües.

No intervenir ni alterar cauces, colectores, cunetas u otras obras hidráulicas.

Mantener distancia de los cauces ante la proximidad de tormentas.

Evitar acampar en zonas bajas cercanas a cauces o vertederos.

cacique guaymallen 3 Las lluvias provocaron el colapso de un salto y de un lateral. Gobierno de Mendoza

Estas acciones preventivas se complementan con el trabajo técnico permanente que realiza la Dirección de Hidráulica con la coordinación con los municipios y los organismos de protección civil para el monitoreo constante del comportamiento hídrico en toda la provincia.

La Dirección de Hidráulica reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades y la protección del ambiente mediante tareas permanentes de mantenimiento, limpieza y control de la infraestructura hídrica, e invita a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios los cauces para que cada obra hidráulica pueda cumplir su función esencial: proteger la vida, los bienes y la infraestructura de los habitantes.