Continúa el alerta por lluvias persistentes y tormentas "severas": qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 13 de marzo por tormentas durante la madrugada en algunas zonas de Mendoza, sobre todo en los departamentos del sur.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos”, indicaron.

alerta viernes El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”. El pronóstico local agrega que podría llover también en el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: circulación leve del sur entre las 6 y las 10 en el Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza. Posteriormente, desde las 14 hasta las 21, brisa del este en zonas Este, Sur y Valle de Uco.

Nubosidad: amanece inestable con lluvias en la zona Sur y en el Valle de Uco, y se extienden durante la mañana hacia el Gran Mendoza y zona Este. Durante la tarde y la noche persistirán las precipitaciones en gran parte de la provincia, con lluvias de mayor intensidad en el Sur. No se descarta caída de granizo en el sur provincial.

Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada, con probabilidad de tormentas "severas" que afectarían el sur y el este provincial. La mínima esperada es de 17ºC y la máxima de 228ºC.