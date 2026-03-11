Renovaron la alerta por tormentas y gran parte de Mendoza registrará hoy fuertes lluvias y granizo: en qué zonas

El pronóstico anticipa nubosidad variable y poco cambio en la temperatura para este miércoles en Mendoza. El SMN emitió una alerta por tormentas.

El miércoles seguirán las condiciones inestables en Mendoza, en una jornada de nubosidad variable y temperaturas similares a las de los últimos días. Se esperan leves lloviznas en las primeras horas de la mañana, aunque lo más intenso ocurrirá en la noche, horas en las que el SMN emitió una alerta amarilla.

La mañana en Mendoza comenzará fresca y con bastante nubosidad. Con el paso de las horas podría asomar algo de sol cerca del mediodía, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado durante buena parte del día. Hacia la tarde comenzarán a sentirse vientos leves del sudeste, un cambio que aportará humedad y favorecerá la formación de lluvias en distintos puntos del territorio mendocino.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para el Valle de Uco, el este y el sur de Mendoza, donde los fenómenos podrían presentarse con mayor intensidad.

De acuerdo con el organismo, en esas áreas se esperan tormentas que, en algunos casos, podrían ser fuertes y estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias intensas en cortos períodos. Además, se estiman acumulados de entre 35 y 55 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. Según informó el SMN, la alerta rige para la noche del miércoles, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a las condiciones del tiempo durante ese tramo de la jornada