Los mejores vinos tintos del mundo: entre los 10 elegidos aparece uno de Argentina

Cuando se habla de vinos tintos de prestigio mundial, regiones históricas como Toscana , Piamonte o Castilla y León suelen dominar las conversaciones. Sin embargo, en un reciente ranking internacional que reúne los mejores vinos tintos del mundo, una variedad profundamente ligada a la identidad argentina logró abrirse paso entre etiquetas legendarias: el Malbec de Mendoza .

El listado de Taste Atlas incluye algunos de los vinos más prestigiosos del planeta, elaborados en Italia, España, Grecia y Georgia. Entre ellos aparecen nombres icónicos como Brunello di Montalcino, Barolo y Amarone della Valpolicella, considerados verdaderos símbolos de la vitivinicultura europea.

Pero en el puesto nueve del ranking aparece una variedad que para los mendocinos representa mucho más que un vino: el Malbec argentino, un emblema que logró conquistar paladares en todo el mundo.

Aunque la uva Malbec tiene origen en el suroeste de Francia, fue en Argentina -y especialmente en Mendoza- donde encontró el terroir ideal para desarrollar su personalidad. Las condiciones climáticas únicas de la región, con gran amplitud térmica, suelos diversos y viñedos ubicados a gran altura, permitieron que esta variedad evolucionara hacia un estilo propio.

Brunello di Montalcino es un vino tinto italiano producido en los viñedos que rodean la ciudad de Montalcino, en la región vinícola de la Toscana. Foto: Taste Atlas.

Los expertos destacan que el Malbec argentino se caracteriza por su perfil frutado, con notas de cerezas, ciruelas y frutos rojos maduros. A esto se suman taninos suaves y una textura aterciopelada que lo convierten en un vino muy accesible pero al mismo tiempo complejo.

Cuando se cría en barrica, el Malbec también puede desarrollar aromas de chocolate, vainilla, tabaco y cacao, lo que aumenta su profundidad y capacidad de guarda.

Por su perfil equilibrado, es considerado uno de los vinos que mejor acompaña la carne vacuna, especialmente cortes a la parrilla, lo que refuerza su vínculo con la tradición gastronómica argentina.

malbec Foto: Taste Atlas

Un ranking dominado por Europa

El primer puesto del listado lo ocupa el Brunello di Montalcino, un vino italiano elaborado exclusivamente con uvas Sangiovese en la región de Toscana. Se trata de uno de los tintos más reconocidos de Italia y cuenta con la denominación DOCG, la categoría más alta dentro del sistema de calidad del país.

El segundo lugar es para el Barolo, otro clásico italiano producido en Piamonte con uvas Nebbiolo. Este vino es conocido por su potencia, su complejidad aromática y su gran capacidad de envejecimiento.

Entre los puestos más destacados también aparecen el Saperavi de Georgia, el Nero d’Avola de Sicilia y el Amarone della Valpolicella, uno de los vinos más intensos y prestigiosos del norte de Italia.

Otros grandes tintos del mundo

El ranking también incluye denominaciones menos conocidas pero muy valoradas por los especialistas. Entre ellas figura Naousa, un vino griego elaborado con la variedad Xinomavro, reconocido por su equilibrio entre taninos, acidez y aromas complejos.

También aparece el Primitivo de Apulia, un tinto intenso y frutado que comparte origen genético con el Zinfandel californiano.

Otro clásico incluido en la lista es el Montepulciano d’Abruzzo, un vino italiano de cuerpo medio que combina notas de frutos negros y especias, muy apreciado por su versatilidad gastronómica.

Finalmente, el ranking se completa con Ribera del Duero, la famosa denominación española conocida por sus potentes vinos elaborados con la uva Tempranillo.

barolo Este vino tinto con cuerpo se elabora con uvas Nebbiolo en una pequeña zona del Piamonte con unas condiciones climáticas y de suelo únicas. Foto: Taste Atlas.

Mendoza en el mapa del vino mundial

Que el Malbec argentino aparezca en este tipo de rankings no sorprende a quienes siguen de cerca la evolución del vino en la región. En las últimas décadas, Mendoza logró consolidarse como uno de los grandes polos vitivinícolas del planeta, con bodegas que hoy compiten de igual a igual con productores históricos de Europa.

Bodegas mendocinas como Catena Zapata o Zuccardi, mencionadas entre los productores destacados de Malbec, fueron claves para posicionar a la variedad en los mercados internacionales. Hoy el Malbec no solo es el vino más representativo de Argentina: también es una de las etiquetas que mejor refleja la diversidad de terroirs que ofrece Mendoza, desde Luján de Cuyo hasta el Valle de Uco.

Y en un ranking dominado por siglos de tradición europea, su presencia confirma algo que los mendocinos ya saben desde hace tiempo: el Malbec juega en la primera liga del vino mundial.