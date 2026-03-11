Zendaya mostró su alianza de oro en París con un look carísimo: mirá la marca

Zendaya sorprendió en París con nuevo corte de pelo y un estilo nupcial. ¡Mirá las fotos en la nota!

Zendaya hizo presencia en la Semana de la Moda de París con un cambio de look, un outfit blanco y un detalle personal muy especial: fue la primera vez que mostró su alianza de oro en un evento público tras su reciente casamiento con el actor Tom Holland.

La actriz asistió al desfile de Louis Vuitton en el histórico Museo del Louvre. Allí se convirtió rápidamente en una de las figuras más fotografiadas del evento. Zendaya presentó un peinado corto que se movió entre el bob y el bixie, con ondas suaves que le enmarcaron el rostro, en un look renovado.

Uno de los detalles más comentados de su aparición fue el estreno de su alianza de oro ante un evento masivo. La joya apareció acompañada por otras piezas de diamantes y platino. En cuanto al vestuario, Zendaya apostó por una propuesta completamente blanca diseñada por Louis Vuitton especialmente para el evento. El conjunto fue descripto como un estilismo de estética “bridal”, en referencia a su reciente casamiento.

El vestido presentó un corte high-low que dejó ver sus piernas y generó un efecto visual dinámico. La prenda funcionó como una especie de vestido-camisa con moldería estructurada, incorporando un cuello camisero de puntas bien marcadas que le dieron carácter al diseño.

La falda asimétrica tipo balloon agregó volumen y creó un contraste interesante entre la estructura superior y el movimiento de la parte inferior. Para completar el outfit, Zendaya incorporó un cinturón ancho de cuero negro que le marcó la cintura y rompió con el monocromo del vestido, al igual que los stilettos clásicos en negro que siguieron la misma línea.