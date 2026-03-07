El look sexy de Stephanie Demner que incendió Instagram: las fotos

Stephanie Demner deslumbró con un look de encaje negro translúcido. No te pierdas las fotos en la nota.

Stephanie Demner se mostró más sexy que nunca. En este caso, se volcó por una propuesta dominada por el encaje negro translúcido, un recurso clásico de la lencería que, bien reinterpretado, logra un equilibrio entre elegancia y sensualidad.

El conjunto que llevó en la sesión de fotos estuvo confeccionado en encaje negro translúcido y la pieza central fue un corset lencero que presentó distintas tramas de encaje, generando profundidad visual y una textura rica en detalles. El outfit fue realizado a medida por Marcel Atelier, lo que permitió que cada línea se adaptara a la silueta de la influencer.

Stephanie acompañó el look con piezas de Frida Bonjorn, entre las que destacaron collares de perlas y colgantes con cruces góticas, un motivo que, junto con los corazones, estuvo copando los estilismos de la temporada.

El estilismo estuvo a cargo de Paula Basso, quien trabajó la propuesta con un enfoque que realzó la silueta femenina y equilibró sensualidad con elegancia.