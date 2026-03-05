Presenta:

Flor de la V celebró sus 51 años con un impactante look

Flor de la V festejó con su familia y apostó por un look moderno y elegante. No te pierdas todos los detalles en la nota.

No te pierdas las fotos del look de Flor de la V.

Foto: Instagram @flordelave

Flor de la V celebró sus 51 años y eligió un exclusivo restaurante para compartir la noche con su círculo más cercano. En las imágenes que compartió se vio a la familia sonriendo antes de la llegada de cada plato, levantando copas y disfrutando.

Para la ocasión eligió un look full red, llevó una blusa con mangas 3/4 con volados y un short al tono. La combinación resaltó su impronta fashionista y mantuvo la comodidad necesaria para una cena prolongada.

Lució su característico cabello suelto con ondas suaves y sumó unos aros amplios. El maquillaje destacó su mirada con delineado negro marcado y sombras que le enmarcaron los ojos.

La noche tuvo su punto más emotivo cuando llegó el clásico “feliz cumpleaños”. Le acercaron un postre con velitas para soplar y, entre aplausos y abrazos, celebró un nuevo año de vida rodeada de Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul.

Mirá las fotos del look de Flor de la V:

Flor de la V (3)
El cumpleaños 51 de Flor de la V.

Flor de la V (1)
Así fue su celebración con outfit rojo.

Flor de la V (2)
La conductora festejó con su familia.

