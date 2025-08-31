Flor de la V deslumbró en Bangkok con un vestido boho chic: las fotos

Flor de la V apostó a un diseño argentino en su viaje a Tailandia. No te pierdas todos los detalles y fotos de su look.

Así fue el look de Flor de la V.

Flor de la V viajó a Tailandia para participar en el programa Por el mundo junto a Marley, pero el viaje coincidió con el cumpleaños número 14 de sus mellizos, Paul e Isabella. Por lo que la conductora transformó el trabajo en una experiencia familiar inolvidable, y lo compartió con sus seguidores desde Bangkok.

En su Instagram, publicó fotos en el templo Wat Pu Khao Thong donde posó con su marido Pablo Goycochea y los chicos. Flor lució un vestido largo diseñado por Natalia Antolín, de corte a la cintura y falda evasé. La prenda tenía mangas largas y un estampado que mezclaba flores y animales en tonos celestes. El resultado fue un look boho chic, perfecto para recorrer templos y disfrutar del clima tailandés.

Las imágenes compartidas mostraron a Flor sonriendo junto a Pablo y sus hijos. En sus stories, escribió: “Familia Goycochea en el templo de Wat Pu Khao Thong Tailandia 2025”.

El viaje, más allá de lo laboral, le permitió a la conductora mostrarse en un rol cercano y pleno. El vestido, en este sentido, funcionó como extensión de esa energía, viéndose fresco y alegre, pero también sofisticado, ideal para un recuerdo que quedará grabado en la memoria familiar.

No te pierdas las fotos del look de Flor de la V: 539556077_18520073953042482_7685297296177474891_n.jpg Moda argentina, boho chic y celebración de cumpleaños en Tailandia. Instagram: flordelave