El cambio de look de Kate Middleton que impactó en su reaparición pública: mira las fotos

La princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió en Balmoral con un estilo renovado. No te pierdas las fotos.

Kate Middleton reapareció públicamente en Escocia y lo hizo con un cambio de look que sorprendió incluso a la prensa británica, siempre acostumbrada a seguir cada detalle de su estilo. Fue durante el servicio dominical en la iglesia de Crathie Kirk, cerca del castillo de Balmoral, donde la princesa de Gales asistió junto al príncipe William y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Más allá del carácter familiar de la salida, el detalle que llamó la atención fue su melena renovada. La princesa lució un rubio dorado mucho más claro de lo habitual, con suaves ondas que caían bajo un sombrero discreto. Para muchos, fue el cambio capilar más notorio que mostró hasta el momento.

Algunos medios definieron la elección como un tono bronde, es decir, una mezcla de castaño y rubio que probablemente se intensificó tras días de sol durante sus vacaciones. Expertos en cabello consultados por la prensa británica incluso sugirieron que el tono podía haberse aclarado de forma natural, sin intervención química.

El cambio fue leído también como un gesto simbólico. Tras meses de recuperación luego de un tratamiento oncológico, la aparición de Kate con un look luminoso transmitió un mensaje de vitalidad y optimismo. Por lo que esta sería una manera de mostrarse fuerte y de volver, poco a poco, a la vida pública con la elegancia que siempre la caracterizó.