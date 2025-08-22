Pampita usó un vestido dorado y la compararon con una princesa

Pampita se mostró con una apuesta de flecos y destellos que recordaron al famoso “Goldfinger” de Kate Middleton. ¡Mirá!

En su última aparición en un evento en Buenos Aires, Pampita no solo fue un despliegue de brillo y glamour, sino que también reactivó un recuerdo en la memoria de la moda, puesto a la semejanza con uno de los looks de la princesa de Gales, Kate Middleton, en la alfombra roja londinense de la saga James Bond.

La modelo y conductora eligió un vestido largo repleto de flecos dorados. El diseño estaba acompañado por una capa realizada en el mismo tejido, que sumó volumen al conjunto.

Los paralelos fueron inevitables. Middleton, en 2021, se había presentado en la premiere de No Time To Die con un vestido bautizado “Goldfinger”, diseñado en homenaje al 60 aniversario de la saga de 007. Ese modelo se caracterizaba por las transparencias, un escote en pico profundo y la estructura de hombros marcados que caían en una capa hasta el suelo. El vestido, valuado en 5.488 dólares, se inspiró en el personaje de Jill Masterson de la película de 1964.

Las comparaciones, sin embargo, más que restarle, potenciaron la presencia de Pampita. La argentina apostó al movimiento y a la idea de fiesta. Los flecos dorados creaban mucho dinamismo, acompañados por sandalias de tiras finas, aros a tono y un beauty look de labios rojos y un peinado efecto mojado.