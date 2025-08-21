Emilia Mernes marcó tendencia con un accesorio estrella en su look: descubrí qué es

Desde el asiento delantero de su propio auto en Miami, Emilia Mernes eligió compartir un look que condensó la esencia de las tendencias actuales. Lo interesante fue que su apuesta no era recargada ni tampoco un vestuario preparado para el escenario, sino una camisa blanca bien entallada, que se transformó por completo gracias a un accesorio puntual.

Emilia apostó por una corbata satinada en color marrón chocolate, el tono estrella de este 2025. La cantante, que ya se había apropiado del revival de los 2000 como un sello propio, se mostró con un accesorio que cada vez más celebrities incorporan a su vestuario.

En medio de la expansión de la moda genderless, la corbata pasó de ser un símbolo masculino a convertirse en el objeto de deseo de las fashionistas. No fue casualidad que este look haya despertado comparaciones, puesto a que apenas unos días antes, Tini Stoessel también había apostado por el mismo complemento, aunque en otro color.

El toque final de Emilia vino de la mano de una boina negra de ecocuero que reforzó el aire retro del estilismo. El cabello lo llevó lacio, sin volumen ni ondas. El maquillaje, en tanto, volvió a repetir su fórmula infalible de delineado negro bien definido, y el brillo bajo los ojos, sumado a un rubor marcado en las mejillas y un gloss transparente en los labios.