Wanda Nara incendió las redes con un look de corpiño en Hollywood

Frente al cartel de Hollywood, Wanda Nara lució un look sporty combinado con un bolso Chanel de 5.000 dólares. ¡Mirá!

Wanda Nara volvió a dar de qué hablar desde Los Ángeles, donde se encontraba en plena grabación de la segunda temporada de Love is Blind Argentina. Entre rodaje y rodaje, eligió escaparse hasta el Parque Griffith para sacarse unas fotos frente al icónico cartel de Hollywood.

El look que eligió para la ocasión fue deportivo en esencia, pero atravesado por detalles de lujo. Lució un corpiño deportivo blanco, de breteles finos y escote pronunciado, que funcionó como prenda central. Lo combinó con un pantalón negro recto de estética urbana y lo coronó con una campera bomber universitaria en blanco y negro, salpicada de parches coloridos, y firmada nada menos que por Louis Vuitton.

Wanda se aferró a una de sus piezas más queridas; la clásica flap bag de Chanel, pero en denim celeste. Un modelo que ronda entre los 5.000 y 10.000 dólares, según tamaño y material, y que ella repite en distintos colores y texturas dentro de su vestidor.

En los pies, apostó por unas zapatillas blancas chunky con toques de amarillo neón, y para el beauty, eligió el camino de lo descontracturado con una ponytail alta, y prácticamente a cara lavada.