Golpe legal para Mauro Icardi: la Justicia tomó una drástica decisión por el incumplimiento de la cuota alimentaria
En las últimas horas se dio a conocer la noticia y revelaron fuertes detalles que complicarán el futuro del jugador.
Un nuevo capítulo se vuelve a abrir en la guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que el futbolista volvió a recibir un duro revés judicial mientras se encuentra en Estambul junto a Eugenia China Suárez quien lo acompañará durante su carrera futbolística.
Lo cierto es que Icardi fue incluido por decisión de la Justicia en la lista de deudores alimentarios: "El juez ordenó inscribir a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios", reveló Martín Candalaft, panelista de policiales del programa de Mariana Fabbiani
Según la ley argentina, una vez declarado como deudor, de volver a Argentina, no podrá salir del país hasta que salde su deuda con la Justicia. Laura Ubfal, panelista de LAM, fue quien compartió la primicia junto con el documento oficial de la Justicia donde se detallan todos los puntos.
Mauro Icardi se encuentra en la lista de deudores alimentarios
"Primicia. Mauro Icardi declarado deudor alimentario. Si entra no puede volver a salir del país" y además la periodista comunicó que la Justicia fijó un monto de "U$S 3500 de multa diaria. Embargada la Casa de los Sueños".
Wanda Nara hace pocas horas apuntó contra Icardi en las redes: "Ayer fue el día del niño... Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el día del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer, en el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show. No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral, además de la orden judicial, multas, etc, es violencia".