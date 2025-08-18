Mauro Icardi retrató el look de verano más delicado de la China Suárez

No te pierdas la foto de la China Suárez en Turquía, con un vestido blanco de diseño etéreo que conquistó a Icardi. ¡Mirá!

Mauro Icardi le sacó una foto a La China con un look en blanco.

En medio del ruido mediático, Mauro Icardi y la China Suárez parecieron elegir el silencio. Fue él quien, desde Turquía, compartió una fotografía íntima y luminosa de su novia, capturada en un momento de calma bajo el sol. En esta, La China apostó por un vestido blanco de aire romántico.

El diseño de su look contaba con escote en V, cuello bobo rematado en volados y falda de tablas. El blanco puro del vestido contrastaba con el detalle de unos breteles finos de una microbikini con estampado animal print de leopardo en tonos anaranjados y negros.

En cuanto al peinado, llevó una cola de caballo tirante que despejaba el rostro, dejando protagonismo a una apuesta de maquillaje mínima. Apenas máscara de pestañas, un toque de rubor y labios al natural fueron suficientes para transmitir toda la frescura necesaria. Sonriente, con la mirada puesta en quien sostenía la cámara, La China proyectó una imagen de complicidad y relax.

El look de la actriz reflejó la tendencia de llevar vestidos claros con trajes de baño más llamativos, generando contrastes que funcionan tanto para la playa como para una tarde en un café frente al mar. El print de leopardo, lejos de verse invasivo, sumó textura y carácter a una apuesta que podría haber quedado en lo simple.