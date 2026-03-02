La China Suárez en Estambul: las claves de su look que da que hablar

La China Suárez apostó por el fur hat en tendencia y accesorios de lujo en pleno invierno turco. No te pierdas los detalles de su look.

En pleno invierno turco, la China Suárez volvió a aparecerse por el estadio del Galatasaray, donde acompañó a Mauro Icardi en un nuevo partido, y lo hizo con un estilismo que contó con el accesorio estrella del invierno 2026. La actriz compartió las imágenes en sus redes y, como suele pasar, el outfit se convirtió en tema de conversación. Y cómo no.

El look invernal partió de una base relajada, luciendo unos jeans azules anchos combinados con una campera negra. El detalle del cinto de cadenas introdujo un matiz rockero y elevó el conjunto sin quitarle frescura.

Sin embargo, el gran protagonista fue el gorro de piel con el logo de un conejo y la palabra “Fluppy”. Se trata de una pieza que pisa fuerte en el invierno turco y en distintas capitales europeas. Los llamados “fur hats” se están viendo con frecuencia en los looks urbanos de Estambul y ella supo incorporarlo con naturalidad, dándole un giro fashion a un outfit pensado para la tribuna.

A la paleta dominada por negros y azules le sumó una remera roja y, sobre esa base, la actriz llevó una campera con detalles de pelo sintético en marrón claro, remarcando el juego de texturas. El toque de lujo estuvo en el bolso de Louis Vuitton en lona Monogram, en tono marrón, un modelo que ya había integrado en estilismos anteriores.