Inés Estévez reveló cómo fue trabajar con China Suárez y dejó una contundente frase: "Es una..."

La actriz habló en Puro Show sobre la nueva temporada de En el barro y se sinceró acerca de cómo fue su experiencia laboral junto a China Suárez.

La segunda temporada de En el barro volvió a poner en el centro de la escena a su elenco y una de sus protagonistas, Inés Estévez, habló sin vueltas sobre el presente de la ficción y el detrás de escena. En una entrevista con Puro Show, la actriz celebró la repercusión que está teniendo esta nueva entrega.

"¿Cómo estás viviendo la segunda temporada de En el barro?", le consultó el cronista del ciclo. "Muy contenta, la verdad es que tuvo más aceptación que la primera, que ya es mucho decir", respondió la artista, dejando en claro que el proyecto logró superar incluso las expectativas iniciales.

Inés Estévez en Puro Show La actriz habló en Puro Show. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Durante la charla, también surgió el nombre de María Eugenia Suárez, mejor conocida como la China Suárez, una de las figuras más comentadas del elenco.

"¿Cómo estás viendo a La China? que se la pone en un lugar con tanta experiencia, escenas jugadas, ¿cómo lo ves vos?", preguntó el movilero. Lejos de alimentar especulaciones, Estévez marcó postura: "A mí me parece que limitar todo a hablar de una persona por una cuestión mediática es casi absurdo, medio me niego. O sea, es una compañera más, amorosa, generosa, laburante, trabajadora y con la misma entrega que tuvo todo el mundo".