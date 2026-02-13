Presenta:

En el barro

En el barro 2: Inés Estévez y Julieta Ortega hablaron de la nueva temporada de la serie más cruda de Netflix

Inés Estévez y Julieta Ortega hablaron con MDZ sobre la nueva temporada de En el barro, los juegos de poder dentro del penal y el cambio de época en la ficción.

Nicolás Colman

En el barro fue uno de los grandes éxitos de Netflix en 2025.

Netflix

La Quebrada vuelve a ser escenario de disputas, tensiones y decisiones límite. En el barro, la serie original de Netflix que expande el universo de El Marginal, estrena su segunda temporada este viernes 13 de febrero y profundiza un territorio donde el poder se ejerce sin pedir permiso.

En ese contexto, Inés Estévez y Julieta Ortega dialogaron en exclusiva con MDZ y adelantaron qué cambia, qué se intensifica y qué personajes empiezan a revelar su verdadera naturaleza. Inés Estévez se suma como Beatriz, una directora que llega al penal desde “otra estación” y que no parece pertenecer del todo a ese mundo. “Toda su apariencia indica que no pertenece al cien por ciento a este universo. Ocupa una posición de intermediaria en distintos juegos de poder”, explicó la actriz.

Aunque su personaje parece más protegido que otros, la comodidad es relativa: “Tiene que responder a un poder que está por encima de ella. A medida que avanza la serie, empieza a mostrar los dientes”.

Del otro lado, Julieta Ortega vuelve como Helena, un personaje mucho más expuesto y vulnerable dentro del penal. “Lo mío fue bastante más hostil”, reconoció. “El mundo de Helena, de perfil bajo y de que nadie se entere por qué está ahí, empieza a derrumbarse y queda muy desamparada”.

Mirá la entrevista completa con las actrices de En el barro 2

En el barro - entrevista completa

Escenas íntimas y un antes y un después

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el relato de Julieta Ortega sobre las escenas íntimas y cómo cambió la forma de abordarlas en la industria. “La dificultad es la noche anterior, cuando decís: ‘¿Por qué me hago esto?’”, confesó.

Sin embargo, destacó la figura de la coordinadora de intimidad, inexistente cuando comenzó su carrera: “Te explican todo, se cuida el set y Netflix incluso te manda la escena editada para ver si estás cómoda. Es otro mundo”.

Además, remarcó la importancia de haber sido dirigida por una mujer en esas escenas: “Hizo una diferencia enorme, incluso en lo que se eligió mostrar”.

El poder sin límites

Consultada sobre quién resulta más feroz dentro del universo de la serie: ¿Antín o Beatríz? Estévez fue contundente: “Antín no tiene rival. El nivel de impunidad del personaje de Gerardo Romano es total”.

Y sumó una reflexión que trasciende la ficción: “El hombre que ejerce el poder sin escrúpulos suele ser más feroz. Mi personaje, al menos, aparenta tenerlos”.

en el barro 2 beatriz lanteri inés estévez
Beatriz Lanteri, la alcaide representada por Inés Estévez.

El elenco, la emoción y los que ya no están

La segunda temporada también tiene un costado emotivo. Julieta Ortega recordó con cariño a “La Locomotora” Oliveras, con quien compartió varias escenas: “Era pura energía y alegría. Nunca vi algo igual”.

Más allá de los personajes, ambas coincidieron en destacar la fuerza del elenco femenino: “El plantel de mujeres es increíble. Esa camaradería es lo más poderoso de toda la serie”.

EN EL BARRO 2 - EL RECUERDO DE LOCOMOTORA OLIVERAS

Personajes que el público va a amar

Sobre el cierre, las actrices anticiparon que habrá personajes sin moral que igual serán celebrados por el público. “Antín es un personaje sin escrúpulos y la gente lo ama igual”, “el personaje de Verónica Llinás da miedo”, “la relación entre la China Suárez y Camila Peralta es muy linda de ver, de lo mejor de la serie”.

en el barro 2 china suárez camila peralta
Camila Peralta y la

Camila Peralta y la "China" Suárez forman parte del elenco de En el barro.

En el Barro regresa con una segunda temporada más cruda, más intensa y con personajes que ya no disimulan. La serie ya está disponible en Netflix.

