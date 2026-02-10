Qué se sabe sobre la nueva temporada de En el Barro en Netflix

Netflix estrena esta semana la segunda entrega de En el Barro, el spin-off de El Marginal. Producida por Underground Producciones y Telemundo Studios.

En días, Netflix estrena la segunda temporada de En el barro. Será el 13 de febrero de 2026 a nivel global y hay mucha expectativa entorno a lo que se verá. La tira, spin-off de El Marginal, vuelve a centrarse en la cárcel de La Quebrada, donde las internas deberán enfrentarse a nuevas bandas y conflictos de poder.

Será un ambiente más hostil y tenso que en la primera temporada, con Gladys “La Borges” (Ana Garibaldi) al frente de un grupo que busca sobrevivir en un penal transformado por nuevas líderes y alianzas peligrosas. En el elenco hay novedades como Eugenia “la China” Suárez y Verónica Llinás.

en el barro temp 2 (2) portada NETFLIX. Segunda temporada de "En el barro" La primera temporada fue un éxito global: ingresó al Top 10 de series de habla no inglesa de Netflix, alcanzando el primer puesto en varios países. En esta segunda entrega promete escenarios más intensos y peligrosos.

Para darle mayor verosimilitud a la historia, Sebastián Ortega (creador) y su equipo visitaron cárceles y entrevistaron a internas para recopilar testimonios. Lo que ellos quisieron fue reflejar las dinámicas que hay en el penal como las jerarquías, la violencia y la resistencia.