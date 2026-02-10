Qué se sabe sobre la nueva temporada de En el Barro en Netflix
Netflix estrena esta semana la segunda entrega de En el Barro, el spin-off de El Marginal. Producida por Underground Producciones y Telemundo Studios.
En días, Netflix estrena la segunda temporada de En el barro. Será el 13 de febrero de 2026 a nivel global y hay mucha expectativa entorno a lo que se verá. La tira, spin-off de El Marginal, vuelve a centrarse en la cárcel de La Quebrada, donde las internas deberán enfrentarse a nuevas bandas y conflictos de poder.
Será un ambiente más hostil y tenso que en la primera temporada, con Gladys “La Borges” (Ana Garibaldi) al frente de un grupo que busca sobrevivir en un penal transformado por nuevas líderes y alianzas peligrosas. En el elenco hay novedades como Eugenia “la China” Suárez y Verónica Llinás.
La primera temporada fue un éxito global: ingresó al Top 10 de series de habla no inglesa de Netflix, alcanzando el primer puesto en varios países. En esta segunda entrega promete escenarios más intensos y peligrosos.
Para darle mayor verosimilitud a la historia, Sebastián Ortega (creador) y su equipo visitaron cárceles y entrevistaron a internas para recopilar testimonios. Lo que ellos quisieron fue reflejar las dinámicas que hay en el penal como las jerarquías, la violencia y la resistencia.
Dónde se filmó En el Barro
Lo cierto es que el penal La Quebrada no existe en la realidad. Fue recreado dentro de una antigua fábrica tabacalera en San Martín (Buenos Aires). Muchos creen que es real gracias a los increíbles detalles escenográficos que fueron creados desde cero.