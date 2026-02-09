La película cómica de Netflix que todos están viendo: un accidente lo obliga a cambiar su vida

Una sátira francesa que volvió a ser tendencia por su trama con cambios de roles y personajes que incomodan al espectador.

A veces el mundo nos da lecciones que nos hacen aprender de la forma más cómica y cambian para siempre nuestras ideas. Esto es lo que quiso retratar Netflix en su película No soy un hombre fácil que se estrenó en 2018 y que ha revivido por su guión repleto de chistes.

Fue el primer film original de Netflix producido en Francia, convirtiéndose en todo un hecho histórico para el cine del país europeo. Pero lo que más llamó la atención fue su historia sobre cambios de roles y personajes con tareas que despiertan risas entre los espectadores.

no soy hombre fácil Una pelicula de Netflix para pasar el rato riéndo. Netflix. ¿De qué trata la película? La historia sigue a Damien, un publicista machista y seductor que disfruta de su posición privilegiada en la sociedad patriarcal. Tras golpearse la cabeza accidentalmente con una señal de tránsito, despierta en un mundo paralelo donde los roles están cambiados y debe adaptarse a la nueva realidad.

En este mundo, las mujeres ocupan los puestos más altos en las mejores empresas y son las que lanzan piropos agresivos en la calle. En cambio, los hombres están bajo imperativos constantes: deben depilarse, cuidar el hogar, vestir ropa ajustada y aprender a llevar el acoso cotidiano.

No te pierdas el tráiler de esta película Embed - No Soy Un Hombre Fácil [Trailer Español] En términos generales, No soy hombre fácil fue bien recibida por la audiencia, que destacó su originalidad y mensaje reflexivo sobre los géneros. Los críticos especializados elogiaron las actuaciones y el trabajo de la directora para incomodar a todos los espectadores masculinos mediante la sátira.