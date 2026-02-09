Netflix: la película argentina que es ideal para divertirse en familia

"Mamá se fue de viaje" es una comedia dirigida por Ariel Winograd que está disponible en el catálogo de Netflix.

Una de las escenas de "Mamá se fue de viaje", disponible en Netflix.

¿No te decides sobre qué ver en Netflix? Entonces aquí te dejamos una opción para reír. Mamá se fue de viaje es una película de comedia argentina estrenada en 2017. Está dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson. En el elenco también están Martín Lacour, Agustina Cabo, Julián Baz y Lorenzo Winograd, entre otros.

La historia sigue a Víctor Garbo, un hombre absorbido por su trabajo y alejado de las tareas del hogar, mientras su esposa Vera se encarga de la vida doméstica y de sus cuatro hijos desde hace más de veinte años. Cuando Vera decide tomarse unas vacaciones por diez días, Víctor debe enfrentarse al reto de hacerse cargo de la casa y los chicos sin ayuda. A partir de ahí, el caos se desata…

Tiene una duración aproximada de 99 minutos y es ideal para verla en familia. Fue un gran éxito en su estreno: en su primera semana en cartelera la habían visto más de 200.000 personas.

Ariel Winograd, director de la película que está en Netflix. Netflix Ariel Winograd (Buenos Aires, 1973) es un director y guionista argentino especializado en comedias y cine familiar. Entre sus trabajos cinematográficos más destacados está Mamá se fue de viaje (2017), Sin hijos (2015), Vino para robar (2013) y Mi primera boda (2011).