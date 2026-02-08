Netflix: las 3 series de suspenso con secretos familiares y giros inesperados que todos están viendo

Todas las serie tienen menos de 10 capítulos y se ven de un solo tirón.

Netflix tiene producciones adictivas y llenas de giros que hacen que todos se enganchan hasta el final. El thriller se ha convertido en el género más popular y buscado dentro de la plataforma porque generan tensión, suspenso, misterio y a menudo presentan giros argumentales que mantienen a todos en vilo.

Desde que Netflix anunció que iba a adaptar la novela de Gillian McAllister, That Night (Esa noche), las redes estallaron. Los amantes del thriller no pueden esperar a esta historia que plantea dilemas sobre la lealtad cuando una tragedia sacude los cimientos de una familia que siempre fue unida.

Pero mientras esperas este estreno de Netflix, te recomendamos 3 producciones para disfrutar durante el fin de semana o en tus tiempos libres.

Las series que te recomendamos si te gusta el thriller La serie En fuga tiene 8 episodios y está basada en la novela de Harlan Coben, que narra la desesperada búsqueda de Paige, la hija de Simon Greene. La joven cayó en un mundo muy peligroso que la llevan hasta lugares oscuros y que el protagonista tendrá que enfrentar, pero en el camino encontrará secretos familiares que lo dejarán mudo.

No te pierdas el tráiler de En Fuga Embed - En Fuga - Tráiler español Netflix Ni una más es una miniserie que sigue a Alma, una adolescente de apenas 17 años que denuncia una situación de violencia y abuso en su colegio. Cada capítulo explora las consecuencias de su denuncia, la investigación y cómo afecta a la protagonista. Esta serie aborda temáticas juveniles intensas y llenas de suspenso.