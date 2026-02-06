Netflix: la película argentina que combina drama y romance y atrapa a todos

"Corazón delator" es una película dirigida por Marcos Carnevale que no pasa desapercibida en el extenso catálogo de Netflix.

Si eres amante tanto del drama como del romance, aquí te recomendamos una película que combina ambos géneros y que te encantará: Corazón delator. Es un film argentino disponible en Netflix que se estrenó en mayo de 2025. La historia está dirigida por Marcos Carnevale.

Mira el tráiler de la película Embed - Corazón delator - Tráiler oficial La trama sigue a Juan Manuel, un empresario exitoso pero distante emocionalmente. Su vida cambia de forma inesperada tras recibir un trasplante de corazón. Este órgano pertenecía a Pedro, un hombre solidario y querido en su comunidad.

Movido por la curiosidad y un impulso que no entiende del todo, Juan Manuel decide conocer la vida de su donante. Así, llega a interactuar con Valeria, la viuda de Pedro. Entre ellos surge un vínculo profundo, basado en la empatía y el respeto.

corazon delator.jpg NETFLIX. Corazón delator Está protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, acompañados por Gloria Carrá, Peto Menahem, Julia Calvo y otros talentosos. Tiene una duración de 89 minutos y es apta para todo público.