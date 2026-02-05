3 películas dramáticas de Netflix ideales para un día de lluvia

"Paddleton", "Y nadie más que tú" y "Ardiente paciencia" son tres películas ideales para ver en un día de lluvia en Netflix.

Cuando afuera llueve y el clima invita a quedarse encerrado en casa, no hay nada mejor que recostarse en el sillón y ver una buena película. Dentro de su extenso catálogo, Netflix ofrece una amplia variedad de dramas que permiten conectarnos con nuestras emociones en un día gris. Acá te recomendamos tres películas para ver en un día de lluvia.

La primera es Paddleton. Esta película cuenta la historia de dos vecinos y amigos que desarrollan un vínculo muy profundo cuando uno de ellos enfrenta una enfermedad terminal. Es una comedia dramática íntima. Está protagonizada por Mark Duplass y Ray Romano.

22221 NETFLIX. Paddleton La segunda es Y nadie más que tú (Irreplaceable You). Es un drama romántico que explora el amor y la pérdida de manera delicada. La protagonista debe enfrentar la enfermedad de su pareja y el proceso de decir adiós. Está protagonizada por Gugu Mbatha-Raw y Michiel Huisman.

Y el tercer largometraje recomendado es Ardiente paciencia (Burning Patience). Basado en la novela The Postman, este film combina romance y crecimiento personal. Un joven descubre su pasión por la poesía y el amor mientras vive situaciones que lo transforman profundamente. Es la primera película chilena producida por Netflix.