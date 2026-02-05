Cómo quitar las manchas de sudor de las remeras blancas sin arruinarlas

Las manchas de sudor en las remeras blancas son frecuentes, pero pueden eliminarse. Aquí te dejamos algunos trucos caseros y cuidados simples que te servirán.

Las remeras blancas suelen mancharse con facilidad, sobre todo en la zona de las axilas. El sudor, combinado con restos de desodorante, provoca esas marcas amarillas que no siempre salen en el lavarropas. Con algunos cuidados simples, es posible eliminar las manchas de sudor y recuperar el color original de la prenda.

Trucos para quitar las manchas de sudor de las remeras blancas Uno de los métodos más usados es el bicarbonato de sodio. Solo hay que mezclarlo con un poco de agua hasta formar una pasta. Esa preparación se aplica sobre la mancha y se deja actuar durante media hora. Luego, la remera se lava como de costumbre.

El vinagre blanco también es eficaz para este tipo de manchas. Puede usarse puro o mezclado con agua en partes iguales. Se coloca sobre la zona afectada, se deja actuar unos minutos y después se enjuaga. Además, ayuda a eliminar olores que quedan atrapados en la tela.

Cuando la mancha es más intensa, el agua oxigenada de 10 volúmenes puede ser una buena opción. Se recomienda mezclarla con bicarbonato y unas gotas de detergente líquido. La mezcla se aplica con cuidado y se deja reposar antes del lavado. Este método debe usarse solo en prendas blancas.

Es importante no usar lavandina directamente sobre estas manchas. Aunque parezca contradictorio, puede fijar el color amarillo y empeorar el problema. Tampoco conviene aplicar calor, como la plancha, antes de que la mancha haya desaparecido por completo.