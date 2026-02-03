¡No lo pongas en la heladera! Alimentos que se arruinan con el frío

No todos los alimentos se conservan mejor en la heladera. Algunos pierden sabor, textura o nutrientes si los refrigerás antes de tiempo.

Aunque solemos guardar casi todo en la heladera, no todos los alimentos se conservan mejor con frío. Algunos pierden sabor, textura y nutrientes cuando se almacenan a bajas temperaturas. Conocer cuáles evitar refrigerar ayuda a disfrutar los alimentos en su mejor estado. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué alimentos se arruinan con el frío? Los tomates, por ejemplo, sufren cambios en su textura y aroma cuando se enfrían. El frío afecta sus enzimas naturales, haciendo que queden harinosos y con menos sabor. Lo ideal es mantenerlos a temperatura ambiente y lejos de la luz directa.

El pan es otro alimento que no conviene refrigerar. El frío acelera su proceso de endurecimiento y resequedad, mientras que conservarlo en una bolsa a temperatura ambiente ayuda a mantener su frescura por más tiempo. Congelarlo es la mejor alternativa si se quiere guardar por varios días.

Frutas tropicales como bananas, mangos o paltas también pierden sabor y se vuelven más oscuras si se guardan en la heladera antes de madurar. Es mejor dejarlas fuera hasta que alcancen su punto óptimo, y recién entonces refrigerarlas si es necesario para prolongar unos días su conservación.

Algunos aceites, miel y salsas también pueden cambiar de textura o volverse opacos cuando se guardan en frío. La mayoría de estos productos se conservan mejor en la alacena, lejos del calor y la humedad, manteniendo sus propiedades intactas.