Dos de cada tres familias ajustan el consumo de alimentos y se endeudan para vivir
Según una encuesta reciente, las familias reducen su consumo y pagan el supermercado con tarjetas y billeteras virtuales, incluso en cuotas.
Una encuesta nacional de Pulso Research evidenció un fuerte deterioro en los hábitos de consumo y una marcada caída de las vacaciones de verano entre los hogares argentinos. Según el director de la consultora, Juan Adaro, la mayoría de las familias no logra llegar a fin de mes, resigna gastos básicos y recurre al endeudamiento para afrontar consumos cotidianos.
“Lo más interesante o lo más preocupante tiene que ver con el sueldo, si alcanza o no a fin de mes”, señaló Adaro en MDZ Radio. Según detalló, “hoy en día tenemos un 32% que dice que se las arregla para llegar a fin de mes, pero hay un 65% que dice que no puede llegar”. Además, advirtió que se trata de una tendencia en alza: “Cuando pasamos de marzo a abril del 2025, un 50% decía que no llegaba a fin de mes. Hoy ya creció eso casi 15 puntos porcentuales”, lo que, afirmó, “habla un poco de esta recesión y de la complicación de los argentinos para llegar a fin de mes”.
Cambios en el consumo y endeudamiento para gastos corrientes
El impacto de esta situación se refleja directamente en los consumos cotidianos. “Casi la misma proporción de gente declara que tuvo que resignar consumos”, explicó Adaro, y precisó que los principales recortes se dan “en alimentos en general y en carne en particular”. En ese sentido, indicó que los hogares “empiezan a consumir proteínas más baratas y empiezan a dejar de lado algunos gastos en el supermercado para tratar de llegar a fin de mes”.
El estudio también muestra un crecimiento del endeudamiento para afrontar gastos básicos. “Casi también dos tercios de la población hoy necesitan endeudarse para hacer frente a gastos cotidianos del hogar”, afirmó el director de Pulso Research. Según detalló, a fines de 2024 “teníamos partida la población, tal vez, 50% que tenía que endeudarse para hacer gastos corrientes”, mientras que actualmente “ya tenemos un 65% que dice que se tiene que endeudar para hacer frente a estos gastos del día a día”. En términos concretos, resumió: “Pagan el supermercado con tarjeta de crédito”, ya sea a través de tarjetas tradicionales o billeteras virtuales.
En cuanto a los cambios en los hábitos de consumo, Adaro remarcó que “casi todos cuentan que cambian su hábito de consumo, eligen marcas más económicas, dejan de consumir algunos servicios o bienes, o compran menos cantidad para la semana”. Si bien también aparecen recortes en “salidas, ropa o suscripciones a plataformas de streaming”, sostuvo que el ajuste se concentra en el gasto cotidiano: “Uno va al supermercado y tiene que hacer frente a estos consumos que son los que más ocupan la economía de una familia”.
Capacidad de ahorro y la imposibilidad de viajar en vacaciones
El relevamiento también indagó sobre la capacidad de ahorro. “Hay un 33% que dice que ahorra y un 66% que dice que no ahorra”, indicó Adaro. No obstante, aclaró que entre los menores de 30 años “crece la posibilidad de ahorrar”, algo que vinculó con que “cuesta más emanciparse de la casa de sus padres”, lo que reduce gastos como alquiler o servicios. En cambio, señaló que “ya arriba de los 30 años, tal vez con hijos o afrontando más entrado en la vida adulta, la posibilidad de ahorrar disminuye bastante”, con “casi el 70% que declara que no puede ahorrar”.
La restricción económica también se refleja con fuerza en las vacaciones de verano. “Hoy tan solo un 11% declara que puede viajar, que ha viajado o que pensaba viajar este verano”, afirmó Adaro. En contraposición, “estamos hablando de casi un 85% que declara que no viajó”, y dentro de ese grupo “un 30% hubiese querido viajar o suele viajar en verano y este verano no lo hizo”. Para el consultor, este dato “habla un poco también de la realidad de las economías familiares”.
Si bien el estudio es de alcance nacional, Adaro aclaró que la región de Cuyo “no escapa a lo que es la media nacional” en estos indicadores. En ese marco, concluyó que los resultados muestran “muchísima incertidumbre” y un escenario donde las dificultades para consumir, ahorrar o vacacionar se consolidan como rasgos centrales del presente económico de los hogares argentinos.