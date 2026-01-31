Dos de cada tres familias ajustan el consumo de alimentos y se endeudan para vivir

Una encuesta nacional de Pulso Research evidenció un fuerte deterioro en los hábitos de consumo y una marcada caída de las vacaciones de verano entre los hogares argentinos. Según el director de la consultora, Juan Adaro, la mayoría de las familias no logra llegar a fin de mes, resigna gastos básicos y recurre al endeudamiento para afrontar consumos cotidianos.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 30-01-2026 - MC - JUAN ADARO - DIRECTOR DE PULSO RESEARCH - ENCUESTA CONSUMO Y VACACIONES DE VERANO “Lo más interesante o lo más preocupante tiene que ver con el sueldo, si alcanza o no a fin de mes”, señaló Adaro en MDZ Radio. Según detalló, “hoy en día tenemos un 32% que dice que se las arregla para llegar a fin de mes, pero hay un 65% que dice que no puede llegar”. Además, advirtió que se trata de una tendencia en alza: “Cuando pasamos de marzo a abril del 2025, un 50% decía que no llegaba a fin de mes. Hoy ya creció eso casi 15 puntos porcentuales”, lo que, afirmó, “habla un poco de esta recesión y de la complicación de los argentinos para llegar a fin de mes”.

Cambios en el consumo y endeudamiento para gastos corrientes El impacto de esta situación se refleja directamente en los consumos cotidianos. “Casi la misma proporción de gente declara que tuvo que resignar consumos”, explicó Adaro, y precisó que los principales recortes se dan “en alimentos en general y en carne en particular”. En ese sentido, indicó que los hogares “empiezan a consumir proteínas más baratas y empiezan a dejar de lado algunos gastos en el supermercado para tratar de llegar a fin de mes”.

El estudio también muestra un crecimiento del endeudamiento para afrontar gastos básicos. “Casi también dos tercios de la población hoy necesitan endeudarse para hacer frente a gastos cotidianos del hogar”, afirmó el director de Pulso Research. Según detalló, a fines de 2024 “teníamos partida la población, tal vez, 50% que tenía que endeudarse para hacer gastos corrientes”, mientras que actualmente “ya tenemos un 65% que dice que se tiene que endeudar para hacer frente a estos gastos del día a día”. En términos concretos, resumió: “Pagan el supermercado con tarjeta de crédito”, ya sea a través de tarjetas tradicionales o billeteras virtuales.

En cuanto a los cambios en los hábitos de consumo, Adaro remarcó que “casi todos cuentan que cambian su hábito de consumo, eligen marcas más económicas, dejan de consumir algunos servicios o bienes, o compran menos cantidad para la semana”. Si bien también aparecen recortes en “salidas, ropa o suscripciones a plataformas de streaming”, sostuvo que el ajuste se concentra en el gasto cotidiano: “Uno va al supermercado y tiene que hacer frente a estos consumos que son los que más ocupan la economía de una familia”.