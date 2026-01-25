Pese a que el 40% de los argentinos no llega a fin de mes, Milei hoy sería reelecto

A dos años de las próximas elecciones presidenciales, el escenario político argentino exhibe una paradoja de difícil digestión para la oposición: el deterioro de la economía doméstica no parece erosionar el núcleo duro del oficialismo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un nuevo informe de la consultora Trends revela que, aunque el 40% de los argentinos afirma no llegar a fin de mes, Javier Milei se impondría cómodamente en un eventual balotaje.

El relevamiento, realizado sobre 2.000 casos en enero de 2026, expone que la “economía” y los “salarios” son las principales preocupaciones ciudadanas.

Los datos de bolsillo son contundentes: al 40% que no cubre sus gastos básicos se le suma un 32% que llega “con dificultad”, mientras que el 59% de los encuestados asegura haber disminuido su consumo respecto al año anterior.

Sin embargo, la crisis de ingresos no se traduce linealmente en castigo electoral.

El estudio proyecta un escenario de segunda vuelta para 2027 donde Javier Milei obtendría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien alcanzaría el 35 por ciento.

En términos de intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43 por ciento, frente a un peronismo que, sumando a Kicillof y a Cristina Kirchner, llega al 32%.

La ex presidenta, no obstante, carga con una imagen negativa del 61%, cifra superada únicamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien cierra la tabla de popularidad con un 65% de rechazo.

Esperanza vs. Realidad

El informe destaca que la “esperanza” sigue siendo el sentimiento predominante (45%) frente al futuro, superando a la tristeza (16%) y el enojo (14%).

Esta expectativa positiva se correlaciona con la imagen del Presidente, quien mantiene un 50% de valoración favorable, siendo el único dirigente nacional con saldo positivo en un contexto donde el 51% de la sociedad avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.