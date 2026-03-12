El Gobierno sostiene que la inflación no baja "por el ataque K" y prevé un marzo "más complicado"

Para el Gobierno , el "Riesgo K" y el "plan de desestabilización de los kukas" en la última elección del 2025 sigue perjudicando la baja de la inflación y es por esa razón que hace más de 9 meses que el índice solo sube o se sostiene, incluyendo el informe del Indec de febrero que se publicó este jueves que dio 2,9%.

Lo dijo el presidente Javier Milei en su última entrevista. “Si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad, si logro bajar la inflación (la estamos bajando), si la economía crece (está creciendo) y si sacamos gente de la pobreza (sacamos 12 millones)”, afirmó el mandatario. Acto seguido, dijo que todavía impacta el “ataque que sufrimos el último año”, en relación con el proceso electoral de medio término. "Estamos purgando eso, más la estacionalidad de los primeros meses del año, la inflación va a volver a la baja”, agregó.

Sin embargo, marzo se aproxima con severas complicaciones para la ambición libertaria. El propio ministro de Economía, Luis Caputo , pronostica "consecuencias" del "shock externo" producto de la guerra en Medio Oriente y la escasez de petróleo , en medio del tironeo de Occidente con Irán por la circulación del crudo por el Estrecho de Ormuz.

“Está claro que el shock externo llegará. Lo venimos monitoreando y haremos lo posible para que no impacte de lleno en la inflación. De nuestra parte, las bases monetarias están sólidas para seguir con la baja de la inflación, pero algunos rubros lo podrán sentir”, señaló a MDZ un funcionario de la mesa chica.

Otra fuente de la Casa Rosada ratifica que el si el conflicto permanece, la suba sostenida del petróleo solo provocará múltiples aumentos. “¿Subirá el combustible? Si. ¿Subirá el transporte de pasajeros? Si. ¿Puede afectar la actividad del transporte de carga? También. Pero estamos trabajando para mitigar esos efectos y que no caiga de lleno en la inflación”, recalcó este alfil mileista.

La real preocupación en el Ejecutivo es la continuidad de la hostilidad en Medio Oriente. Si se mantiene el conflicto, se prevé un impacto en el corto plazo en el precio del combustible, en el boleto de colectivos (cuya estructura de costos está altamente afectada por el valor del combustible), el transporte de carga (impactará también en los productos que se llevan hacía los supermercados ya que aumenta su logística) y la atención esta puesta en el valor de las tarifas de luz y gas. Podría impactar en las facturas ya que Argentina importa energía en momentos de alto consumo.

Pese a este contexto que reconoció Milei, quien habló de una mejora de la inflación "superado el primer trimestre", el jefe de Estado cree que la inflación "va a empezar con cero en julio a agosto".

Qué dijo Caputo de la inflación de febrero

La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

El ministro de Economía recurrió a aspectos técnicos del índice del Indec y solo acentuó “las distorsiones” ocasionadas presuntamente por otras administraciones.

“El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%. La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba de 28,4% en los bienes y 43,4% en los servicios”, explicó.

Para el titular del Palacio de Hacienda, “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

“Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, concluyó.