Cambios en el Gobierno: oficializan a Alejandro Ramírez al frente de la IGJ

A través del Boletín Oficial, se formalizó la designación de Ramírez al frente de la Inspección General de Justicia.

El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una reestructuración clave en el Ministerio de Justicia. Mediante el Decreto 144/2026, publicado en la madrugada de hoy, el Gobierno nacional designó a Alejandro Horacio Ramírez como el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras aceptar la renuncia de Daniel Roque Vítolo.

La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según especifica el documento oficial, tanto la salida de Vítolo como el nombramiento de su sucesor rigen retroactivamente desde el pasado 6 de marzo de 2026.

Los motivos detrás del cambio en la IGJ El desplazamiento de Daniel Vítolo se produce en un momento de alta exposición para el organismo. Hasta su renuncia, Vítolo había sido el principal ejecutor de la estrategia oficial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habiendo solicitado incluso la incorporación de veedores en la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

Claudio Chiqui Tapia @tapiachiqui En el texto del decreto, el Gobierno incluyó un agradecimiento formal al funcionario saliente por los servicios prestados, aunque la salida se interpreta como parte de una renovación integral bajo la nueva gestión de Mahiques en la cartera de Justicia.

Perfil del nuevo titular y próximos desafíos Alejandro Horacio Ramírez asume la conducción de un organismo estratégico encargado de la registración y fiscalización de las sociedades comerciales y entidades civiles. Entre los desafíos inmediatos de su gestión se encuentran: