Récord de confianza: el Gobierno adjudicó más de $8 billones con fuerte demanda de letras en pesos

La Secretaría de Finanzas logró un sólido resultado en su última operación de mercado, donde la adjudicación de instrumentos en pesos y moneda extranjera alcanzó niveles significativos.

En una jornada financiera determinante, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, informó que el Gobierno nacional adjudicó un valor efectivo total de $8,11 billones en su licitación por instrumentos denominados en pesos y dólar linked. Esta cifra se obtuvo tras recibir ofertas que superaron los $9,19 billones, demostrando un marcado interés por parte de los inversores en las diversas opciones de financiamiento presentadas.

El grueso de la adjudicación se concentró en los instrumentos en moneda local, que sumaron $7,95 billones, mientras que los títulos vinculados al dólar (dólar linked) representaron un valor efectivo de $159.843 millones. Entre las herramientas más destacadas de la fecha se encuentra la nueva Letra del Tesoro (S12J6) con vencimiento en junio de 2026, la cual captó adjudicaciones por más de $4,93 billones con una tasa efectiva mensual (TEM) de corte del 2,10%.

Además de la captación de efectivo en pesos, el Tesoro logró adjudicar USD 685,83 millones en instrumentos integrados exclusivamente en dólares estadounidenses, correspondientes a las reaperturas de los bonos BONAR 2027 (AO27) y BONAR 2028 (AO28). Para estos títulos, se ha anunciado una segunda vuelta que tendrá lugar el 29 de abril de 2026, destinada a captar hasta USD 100 millones adicionales.

Las claves de la licitación de este martes ¿Qué instrumentos tuvieron mayor demanda en pesos? La mayor adjudicación se registró en la Letra del Tesoro Capitalizable (S12J6) con vencimiento el 12 de junio de 2026, sumando $4,93 billones. También destacaron el bono ajustado por CER (TZXS8) con $1,03 billones y el bono a tasa TAMAR (TMG28) con $1,02 billones adjudicados.

¿En qué consistió la operación de conversión de deuda? La Secretaría de Finanzas realizó una conversión de los títulos TZV26, TTD26, M31G6 y TZXD6. Los inversores pudieron optar por nuevos instrumentos como el bono vinculado al dólar 2028 (TZV28), el bono a tasa TAMAR 2028 (TMF28) y el bono CER 2028 (TZXM8), logrando rescatar una parte importante de los vencimientos originales.