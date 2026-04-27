La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo y marcó la mayor baja del año

La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a caer en abril, profundizando su tendencia negativa de cuatro meses. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella registró un retroceso del 12,1% respecto a marzo.

La caída representa la más pronunciada en lo que va de 2026. La baja supera ampliamente los descensos previos del año y consolida un deterioro sostenido desde comienzos de año.

En la comparación interanual, el índice también muestra un retroceso significativo, mientras que la caída acumulada desde diciembre alcanza casi el 18%, con un promedio que marca el nivel más bajo desde el inicio de la gestión.

A pesar del descenso, el nivel actual se mantiene por encima del registrado durante la presidencia de Alberto Fernández en abril de 2022.

Sin embargo, queda por debajo del valor que mostraba el índice durante el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2018, lo que ubica el desempeño actual en una zona intermedia dentro de la serie histórica reciente.

Caída en todos los componentes

Los cinco subíndices que componen el ICG mostraron retrocesos y alcanzaron sus valores más bajos del año. El componente de Eficiencia lideró la caída mensual, seguido por la Evaluación general del gobierno y la percepción sobre el interés general.

Aunque el ítem de Honestidad se mantiene como el de mejor desempeño relativo, también registró una baja significativa en comparación con marzo.

Diferencias por género, edad y región

El descenso fue generalizado en todos los segmentos, aunque con matices. La brecha de género se redujo, pero como consecuencia de una caída más marcada entre los hombres que entre las mujeres.

Por edad, el segmento más joven mostró una leve recuperación y volvió a ubicarse como el de mayor nivel de confianza, mientras que el grupo de entre 30 y 49 años registró la mayor contracción.

En términos geográficos, el interior del país continúa con los niveles más altos, aunque también en baja, mientras que el Gran Buenos Aires presenta los valores más bajos del índice.

Expectativas económicas, la clave

La percepción sobre el futuro económico sigue siendo el factor que más incide en el nivel de confianza. Quienes esperan una mejora mantienen niveles significativamente más altos que el promedio, mientras que los que anticipan un deterioro muestran valores mínimos.

Este contraste evidencia el peso de las expectativas en la evaluación del gobierno, en un contexto económico aún inestable.

Cómo se realizó el relevamiento

El estudio fue elaborado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril sobre una muestra de 1.000 casos en todo el país, con un margen de error acotado.

Los resultados reflejan un escenario de desgaste en la percepción pública del Gobierno, en un momento donde las variables económicas y políticas empiezan a impactar con mayor fuerza en la opinión de la sociedad.