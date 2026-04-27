Bajo la custodia de Javier Milei, Manuel Adorni llega a un Congreso que le pedirá las respuestas que no tiene

Con la presencia de Javier Milei y de distintos funcionarios del gabinete, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tendrá su mano a mano con los diputados. Será en el marco de la presentación del informe de gestión que el Gobierno debe presentar cada mes en el Congreso de la Nación . Sin embargo, la oposición se prepara para pedirle a Adorni las explicaciones que aún no dio.

Este lunes les llegó la invitación a los principales funcionarios del Gobierno para acompañar a Adorni. Las ausencias funcionarán como una especie de parte aguas entre quiénes están dispuestos a poner la cara para defender al funcionario más cuestionado del Gobierno libertario. Allí también estará el presidente Milei, que se llevará la marca y captará una buena parte de la atención.

La sesión está convocada para las 10.30. Un rato antes, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los principales defensores del funcionario. Los distintos funcionarios se irán acomodando en los palcos del recinto. Distintos legisladores temen que el Gobierno colme los palcos con militancia libertaria.

De hecho, los diputados Esteban Paulón (Santa Fe) y Maximiliano Ferraro (Capital Federal) le enviaron a Menem distintas cartas para que se aclare si habrá o no militancia de La Libertad Avanza en esos lugares. Por lo pronto, desde la presidencia de Diputados aclararon que los lugares para los periodistas acreditados, que ocupan el primer piso, estarían garantizados.

"Solicitamos se nos informe si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos de la Cámara de Diputados durante el desarrollo de la sesión. Le requerimos que tenga a bien abstenerse de ello y, en caso de haber procedido, solicitamos se nos detallen los criterios adoptados para la distribución y asignación de los ingresos o invitaciones", pidió Ferraro en la carta que llegó al despacho de Menem, a la que accedió MDZ.

Por su parte, Paulón indicó: "El informe del Jefe de Gabinete de Ministros debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional. Cuidar el orden de la sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos. Solicité formalmente al presidente de la Cámara que garantice una organización acorde a la relevancia de esta obligación constitucional".

¿Llegará Adorni al final de la sesión?

Otro de los puntos que advierten los diputados es la posibilidad de que Adorni abandone la sesión antes de lo previsto. En el oficialismo estiman una duración de entre seis y siete horas, pero el jefe de Gabinete podría irse antes en caso de que la oposición lo hostigue frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito que tiene en la Justicia.

Adorni junto a Karina Milei este lunes Adorni junto a Karina Milei este lunes

El antecedente que validaría su decisión es el de Guillermo Francos en el Senado. En junio de 2025, el entonces funcionario se retiró del Senado en medio de la sesión informativa, cuando lo tildaron de mentiroso.

En esta sesión empezarán a preguntar los diputados de los bloques menores y el último turno de la oposición será para Unión por la Patria. "Hay que ver si para ese momento Adorni sigue sentado contestando", deslizaron desde el bloque peronista, que se prepara para una sesión intensa.

Además del rumbo económico, a Adorni le harán preguntas por las coimas en la ex Andis, la no implementación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, la causa Libra y, por supuesto, su patrimonio. Hace varias semanas que hay diputados de La Libertad Avanza estudiando las declaraciones juradas de los diputados de la oposición que más los incomodan, esperando contraatacar con ese tema.

Karina Milei encabezó un acto partidario en Suipacha Karina Milei encabezó un acto partidario en Suipacha

En cuanto a los temas más polémicos, se espera que Adorni repita lo de siempre y no haga referencias a asuntos que están siendo investigados por el Poder Judicial.

Se espera que el funcionario llegue mejor preparado que la vez que dio una conferencia de prensa en la que solo se dedicó a confrontar con los periodistas, al punto de pedirle explicaciones al acreditado de MDZ en Casa Rosada, Nicolás Gallardo, por haber publicado algo que era verdad.

Sin embargo, el equipo de la tarotista siempre puede sorprender. Una y otra vez.