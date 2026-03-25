El fuerte cruce entre Manuel Adorni y un periodista de MDZ por las explicaciones de sus polémicas

Una pregunta sobre supuestas inconsistencias en explicaciones públicas derivó en un intercambio directo entre el cronista de MDZ y el vocero presidencial.

Un intercambio entre el periodista de MDZ Nicolás Gallardo y el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, marcó uno de los momentos de mayor tensión en una conferencia de prensa, luego de una pregunta vinculada a presuntas inconsistencias en explicaciones públicas y al criterio aplicado por el Gobierno frente a conductas de sus funcionarios.

El cruce comenzó cuando Gallardo planteó que, si no podía ofrecer una explicación mínima, resultaba relevante recordar que la administración nacional había desplazado a un funcionario por la compra de una cafetera y que, en contraste, Adorni había quedado expuesto a cuestionamientos por actos que definió como “antiéticos”. En ese marco, también mencionó un viaje a Estados Unidos junto a su esposa y un paso por Punta del Este, además de señalar que, según su planteo, no había existido una explicación suficiente.

Así fue el tenso momento en Casa Rosada Gallardo-Adorni Captura de video Antes de que la pregunta avanzara, Adorni interrumpió con una serie de “perdón” y rechazó de manera categórica la afirmación del periodista. “Prácticamente todo lo que decís es falso”, respondió. A continuación, amplió su réplica y sostuvo que la información mencionada por Gallardo no se correspondía con lo ocurrido.

En su respuesta, el jefe de Gabinete retrocedió sobre una publicación previa del periodista y apuntó de manera directa contra un mensaje difundido días antes. Según expresó, Gallardo había afirmado que “ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni” y esa definición era, a su criterio, falsa. “¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto?”, lanzó el funcionario, en un tono que alteró el clima habitual de la conferencia.

Gallardo replicó que, al momento de la publicación, no existía ninguna manifestación oficial de respaldo. “Durante cuatro días no hubo ningún funcionario que lo respondió”, sostuvo. El periodista insistió en que su planteo correspondía a ese momento puntual y no a manifestaciones posteriores. En ese intercambio, también pidió volver al eje inicial de la consulta y señaló que hacía cinco meses no obtenía respuestas directas del funcionario para aclarar ese tipo de situaciones.