Javier Milei se reúne con Manuel Adorni en Olivos tras las nuevas revelaciones judiciales

Tras celebrar la baja de la inflación y estar cinco horas en dos streaming, el presidente Javier Milei recibe esta mañana en la Quinta de Olivos a Manuel Adorni .

El encuentro se enmarca en nuevas revelaciones judiciales que complejizan la defensa del jefe de gabinete ante las acusaciones por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo señalan a MDZ que “hablarán por temas de agenda de la semana” y que es posible que se sume el canciller Pablo Quirno .

El mandatario evitó referirse a su ministro coordinador pese a las horas de entrevista que participó, pero sí reclamó que los periodistas también deban presentar declaraciones patrimoniales. “Me gustaría que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio. A ver si están tan limpios”, afirmó.

Hace una semana, desde Estados Unidos, el mandatario buscó defender a Adorni de manera improvisada, luego de que Patricia Bullrich le exigiera que presente de inmediato su declaración jurada para terminar con el escándalo.

“Es que en realidad Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, había manifestado el jefe de Estado.

Ante la consulta sobre si “iba a presentarlo en estas horas”, Milei asintió porque indicó que “ya tiene todo, no es un problema”. Sin embargo, el entorno del exportavoz recalca que no hay una fecha prevista para que alcance esa información a la Oficina Anticorrupción.

Sigue estando como fecha tentativa una eventual presentación a finales de mayo o comienzos de junio, aunque no hay precisiones que ratifiquen o expliquen esa idea.

Pese a la presión de varios funcionarios del gabinete, Milei lo sostiene y no piensa pedirle su salida. En la última reunión con ministros, gritó e insultó. Aseguró que si hay algún miembro del Gobierno que está disconforme con la decisión, debe renunciar. “Prefiero perder una elección a ejecutar a un inocente”, manifestó.