Javier Milei celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad"

El presidente Javier Milei salió a celebra r la baja de la inflación que informó este jueves el Indec . El mandatario utilizó su cuenta de X para referirse al índice de abril, que arrojó un 2,6%.

El líder libertario se acopló a una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo , quien buscó destacar el descenso de la medición, tras largos meses de alza.

"RETORNANDO A LA NORMALIDAD. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!", escribió el jefe de Estado.

RETORNANDO A LA NORMALIDAD. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC! https://t.co/xJCkdMZJdu

En tanto, "Toto" desmenuzó el informe y publicó: "El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre".

"Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017", evaluó el funcionario.

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda señaló que "la variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente".

"La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual", concluyó Caputo.