Javier Milei volvió a cuestionar a las universidades y mostró un gráfico contra los rectores: "Cobran 4 veces más"

El presidente Javier Milei mantiene sus críticas a los sectores académicos, a un día de la marcha universitaria en distintos puntos del país.

Mediante sus redes sociales, el mandatario compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

De acuerdo con un posteo realizado en X, el jefe de Estado cobra $4 millones brutos por mes, mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el presidente, hasta $18 millones por mes".

A su vez, volvió a replicar comentarios que dan cuenta de que “fue una movilización fogoneada por la oposición”, quienes, según él, buscan proteger "sus cajas" políticas usando a la educación pública “como bandera”.

En ese sentido, el libertario señaló en sus cuentas que “el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”.

“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026. Además, durante la administración anterior se les transferían los fondos a las universidades hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual. Hoy esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, planteó Milei.

La Libertad Avanza se acopló a estos dichos y posteó una imagen que contiene las caras de Sergio Massa (referente del Frente Renovador), Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Juan Grabois (diputado nacional de Fuerza Patria), Myriam Bregman (diputada nacional del Frente de Izquierda) y Martín Lousteau (diputado nacional de la UCR). La foto llevó la leyenda “los promotores de esta marcha política opositora”.