Fátima Flórez: ¿una nueva figura política en la lista de La Libertad Avanza?

La política y el espectáculo volvieron a cruzar caminos y con una fuerte polémica que explotó en LAM (América TV). Fiel a su estilo, Ángel de Brito mantuvo a la audiencia en vilo con un enigmático sobre una famosa que estaría a un paso de cambiar los escenarios por un papel político.

El conductor fue soltando pistas que rápidamente fueron acorralando al personaje: rubia, sin hijos, no viene del "palo de las vedettes" pero tiene años de temporada encima, y protagonizó un escándalo el último verano. Sin embargo, el dato definitivo llegó cuando mencionaron su vínculo con el actual presidente de la Nación, Javier Milei. ¿La posible candidata? Fátima Flórez.

Si bien todavía hay hermetismo sobre el cargo específico que le ofrecieron, el conductor deslizó una posibilidad que dejó a todo el panel sorprendido: "Convocada por el Gobierno para presentarse como candidata... no sé a qué todavía. Puede ser encabezar una lista" .

El debate en el piso no tardó en encenderse. Mientras algunas panelistas dudaban de si la imitadora aceptaría embarrarse en la política teniendo "una carrera intachable y una imagen impoluta", otros recordaron los recientes guiños del Presidente hacia ella. Hace pocos días, Milei elogió públicamente una de sus actuaciones imitando a Michael Jackson, calificándola como "fuera de serie" y una "interpretación magistral".

el comentario de javier milei en la publicación de Fátima Flórez El último posteo de Flórez y el comentario de Milei. Captura / IG @soyfatimaflorez

El interrogante que quedó flotando en el estudio es dónde encajaría el perfil de Fátima dentro del armado político libertario. Mientras la mesa barajó la opción de liderar una boleta legislativa, también resonó la posibilidad de que ocupe un cargo ejecutivo vinculado a su trayectoria, como algún rol fuerte en el área de Cultura.