Días atrás, Yanina Latorre confirmó la separación entre Pampita y Martín Pepa lo que realmente sorprendió a todos. Ambos ya habían sufrido una crisis y decidieron apostar nuevamente al amor luego de un viaje que ella realizó a los Estados Unidos.

Lo cierto es que esta separación parecía totalmente definitiva, pero no fue así. En Intrusos contaron que Carolina y Martín Pepa finalmente volvieron a reconciliarse luego de lo que fue la llegada silenciosa de él a Argentina.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron tras la llegada del polista al país: "Las cosas se calmaron"

"Sabemos que el estado natural de Pampita es de estar de novia, no le gusta estar sola, no le gusta estar separada y pelea las relaciones todo lo que se pueden pelear ", comentó Rodrigo Lussich sobre la reconciliación.

Captura de pantalla 2026-05-13 141001 Pampita y Martín Pepa nuevamente juntos. Foto: captura de video / América TV.

En una reciente entrevista con Infobae, la modelo fue contundente al hablar sobre su presente amoroso: "Estoy bien, pasé semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla".

La información que dio Yanina Latorre sobre la separación de Pampita y Martín Pepa

De acuerdo a la información que se filtró sobre la intimidad de la expareja, en un principio Pampita se habría negado rotundamente a aceptar la separación. "Ella tenía la ilusión de no terminar, aspiraba a viajar".

Pampita - Portada Pampita se la jugó por la pareja y se reconcilió con Martín Pepa. Foto: RS Fotos.

La conductora de América sostuvo que ambos "terminaron a los corchazos... Lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo, a ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo".