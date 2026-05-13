Pampita y Martín Pepa se reconciliaron tras la llegada del polista al país: "Las cosas se calmaron"
En Intrusos revelaron que Pampita y su pareja se reconciliaron nuevamente tras una nueva separación que sorprendió a todos.
Días atrás, Yanina Latorre confirmó la separación entre Pampita y Martín Pepa lo que realmente sorprendió a todos. Ambos ya habían sufrido una crisis y decidieron apostar nuevamente al amor luego de un viaje que ella realizó a los Estados Unidos.
Lo cierto es que esta separación parecía totalmente definitiva, pero no fue así. En Intrusos contaron que Carolina y Martín Pepa finalmente volvieron a reconciliarse luego de lo que fue la llegada silenciosa de él a Argentina.
Pampita y Martín Pepa totalmente reconociliados
"Sabemos que el estado natural de Pampita es de estar de novia, no le gusta estar sola, no le gusta estar separada y pelea las relaciones todo lo que se pueden pelear", comentó Rodrigo Lussich sobre la reconciliación.
En una reciente entrevista con Infobae, la modelo fue contundente al hablar sobre su presente amoroso: "Estoy bien, pasé semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla".
La información que dio Yanina Latorre sobre la separación de Pampita y Martín Pepa
De acuerdo a la información que se filtró sobre la intimidad de la expareja, en un principio Pampita se habría negado rotundamente a aceptar la separación. "Ella tenía la ilusión de no terminar, aspiraba a viajar".
La conductora de América sostuvo que ambos "terminaron a los corchazos... Lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo, a ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo".