El final del romance entre Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa sigue sumando capítulos, y lejos de ser en términos cordiales (como expresó la modelo), las últimas revelaciones indican que la relación terminó de la peor manera. Según trascendió en las últimas horas, los detalles de la ruptura exponen un escenario de extrema tensión, insistencia y un fuerte desgaste.

De acuerdo a la información que se filtró sobre la intimidad de la expareja, en un principio Pampita se habría negado rotundamente a aceptar la separación. "Ella tenía la ilusión de no terminar, aspiraba a viajar" , explicaron fuentes cercanas, revelando el verdadero motivo por el cual la modelo demoró en blanquear la ruptura. Ante la distancia de él, aseguran que la conductora intentó recomponer el vínculo: "Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo le respondió con un rotundo no".

Embed - Crece la polémica con los fuertes detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Se le soltó la cadena"

La frustración por la postura inquebrantable de Pepa habría desencadenado una fuerte reacción en Carolina . "Lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo, a ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo" , detallaron sobre el explosivo cruce que terminó de quebrar el vínculo.

Por su parte, Martín Pepa ya se encuentra instalado en Londres, alejado del escándalo mediático en Argentina. Según los trascendidos, aunque no tiene a nadie fijo, el polista ya habría salido con una mujer que conocía desde antes de iniciar su relación con Pampita.

La familia del polista y una polémica reacción

Pampita revolucionó las redes con fotos desde la playa tras la separación y dejó un picante mensaje

El entorno de Pepa no se quedó al margen de la polémica. Lejos de lamentar el final del romance, aseguran que la familia de Martín "está feliz y festeja la separación". Desde su círculo íntimo consideraban que la modelo era una persona "muy absorbente" y señalan que el vínculo entre ellos nunca terminó de consolidarse del todo, recordando que ya habían enfrentado una breve separación previa antes de este final definitivo.

Mientras tanto, las amigas de Pampita describen un panorama desolador, asegurando que la modelo "no está bien y está destrozada" por la situación. Sin embargo, desde la otra vereda, las fuentes cercanas a Pepa son letales y lanzaron una fuerte advertencia sobre la imagen pública de la conductora: "Que no se haga la pacífica".