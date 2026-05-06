Mensajes de alto voltaje y un trío sexual: la polémica separación de Adabel Guerrero y sus precedentes

La separación de Adabel Guerrero y el empresario Martín Lamela, luego de 17 años juntos y una hija en común, dejó de ser un asunto privado para convertirse en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.

Lo que en un principio intentó manejarse con un perfil bajo, rápidamente escaló cuando comenzaron a cruzarse comunicados oficiales con escandalosas versiones periodísticas que hablan de terceros en discordia y mensajes comprometedores.

En medio del revuelo mediático, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse, revelando que la crisis venía gestándose desde hacía tiempo y que las diferencias en la pareja ya habían dado algunos indicios públicos.

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Justo cuando el escándalo por la ruptura alcanzó su punto máximo, resurgió una grabación de enero de 2025 que hoy cobra una dimensión completamente distinta. Durante su visita al programa La noche perfecta (El Trece), conducido por Sebastián Wainraich, Adabel había hablado sin filtros sobre las fricciones íntimas con su entonces pareja.

adabel guerrero y martin lamela Adabel Guerrero y Martín Lamela, junto a su hija. Archivo MDZ

La bailarina reconoció que su participación en la obra Sex, dirigida por José María Muscari, le "abrió la cabeza" y la impulsó a explorar nuevas fantasías. “Me planteé muchas cosas y fantasías que podés hacer con la pareja. Le planteé un trío y me dijo que no. Había una candidata, una chica que estaba en Sex. Se lo propuse seriamente porque quiero estar con una mujer en algún momento, pero él me dijo que ni loco“, relató Guerrero en aquel entonces.

Un mensaje que habría detonado la ruptura final

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Si bien las diferencias sobre cómo llevar la intimidad parecían ser un tema conversado, la situación habría tomado un giro mucho más oscuro en los últimos meses. El periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live los verdaderos motivos que habrían llevado al empresario a dar un paso al costado.

“Me hablan de varias infidelidades y no solamente una”, aseguró el conductor. Según su información, el detonante fue un hallazgo en el celular de la bailarina que despertó las peores sospechas de Lamela.

“Era un mensaje de alto voltaje sexual y romántico”, detalló. Al ser confrontada por su pareja, Adabel habría negado inicialmente cualquier vínculo paralelo, para luego terminar confesando la situación. Además, el periodista sumó un dato explosivo: el hombre señalado como el tercero en discordia habría tomado la decisión de mudarse a la misma zona para tenerla más cerca.