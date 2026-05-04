La modelo se encuentra en el foco de la polémica luego de que salió a la luz la supuesta infidelidad a su marido y ahora revelaron un fuerte dato.

La bailarina y actriz Adabel Guerrero vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Después de 14 años de relación y una hija en común con el empresario Martín Lamela, decidieron separarse y su marido compartió un fuerte posteo.

"Con Ada llevamos más de 17 años juntos y, por distintos motivos, nuestra relación se desgastó. En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola", escribió Lamela en un posteo de Instagram.

En medio de todo el escándalo, revelaron que Adabel Guerrero ya estaría nuevamente en pareja: "Lo cierto es que Adabel está de novia ya hace dos meses con una persona que le presentó su compañera de elenco Valeria Archimó", contó Pampito, conductor de Puro Show.

Adabel Guerrero ya estaría en pareja tras separarse Afirman que Adabel Guerrero ya estaría en pareja tras la escandalosa separación con su marido

La persona en cuestión es Rodrigo Alenaz: "Es el director de Rotax, que es una empresa de automotores. Esta persona es amigo del novio de Valeria Archimó y los presentó Valeria Archimó", subrayó el periodista. Por otro lado, Angi Balbiani confirmó que Adabel le había expresado en dos ocasiones a Martín Lamela "abrir la pareja".