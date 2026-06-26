La reacción de Ernestina Pais durante el accidente anterior a la tragedia que terminó con su vida

La muerte de Ernestina Pais conmocionó al país. La periodista y conductora falleció este viernes a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, cuando intentaba cruzar las vías con su vehículo.

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. Pais conducía un Honda Civic cuando intentó atravesar el cruce con la barrera baja. El tren impactó sobre el lateral del conductor y la violencia del choque le provocó la muerte en el acto.

La tragedia volvió a poner el foco sobre los últimos meses de la reconocida conductora, quien en marzo de este año había protagonizado otro accidente de tránsito . En aquella oportunidad, el episodio no tuvo consecuencias físicas de gravedad, aunque sí derivó en una fuerte crisis emocional que ella misma terminó explicando públicamente.

El episodio ocurrió en el barrio de Vicente López. En un primer momento, Ernestina Pais prefirió no hacer declaraciones sobre lo sucedido, pero días después el conductor Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) detalles de la conversación que mantuvo con ella.

Según explicó el periodista, el choque fue leve, aunque la conductora sufrió un "pequeño ataque de pánico" inmediatamente después de la colisión. "No podía respirar, se empezó a sentir muy mal y a descomponer. Ahí la empiezan a atender. La foto en la que se ve a Ernestina Pais con una señora, es la señora con la que chocó. Y estaban en esa posición porque estaban respirando", relató De Brito sobre la imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La foto de Ernestina Pais tras su accidente en marzo.

El conductor agregó que la otra automovilista comprendió rápidamente lo que estaba ocurriendo y decidió ayudarla. "La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo: 'Yo soy profesora de yoga, respiremos juntas'. Y es ahí que hicieron una sesión para calmarla. La tomó de la mano y la tranquilizó", contó.

La explicación de Ernestina Pais tras el choque

La propia Ernestina Pais fue la encargada de explicar qué desencadenó esa crisis emocional. "Me puse muy nerviosa, aunque haya sido una estupidez el choque, porque me retrotrajo a todo mi pasado", le confesó a Ángel de Brito.

El conductor también reveló que, lejos de quedar como un simple accidente de tránsito, el episodio terminó generando un vínculo inesperado entre ambas mujeres. Según contó, Ernestina Pais terminó "haciéndose amiga" de la conductora del otro vehículo, recibió una clase de yoga de parte de ella e incluso la invitó a una función de la obra teatral en la que estaba actuando.