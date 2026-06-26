Murió Ernestina Pais a los 54 años tras ser atropellada por el Tren de la Costa

La conductora Ernestina Pais murió a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro.

La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras sufrir un trágico accidente ferroviario en San Isidro. La reconocida figura de la televisión argentina fue embestida por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar un paso a nivel con su vehículo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano. Pais conducía un Honda Civic cuando intentó atravesar las vías con la barrera baja. El tren impactó sobre el lateral del conductor y la conductora falleció en el acto debido a la violencia del choque.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el impacto. Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais Tras el siniestro, al lugar acudieron bomberos, efectivos policiales y peritos para realizar las tareas correspondientes. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que buscará determinar las circunstancias precisas del accidente.

Las primeras versiones indican que la formación del Tren de la Costa circulaba normalmente cuando se produjo el impacto. Las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad serán claves para reconstruir lo ocurrido.

La trayectoria de Ernestina Pais en la televisión argentina Ernestina Pais construyó una extensa carrera en los medios de comunicación. Alcanzó una gran popularidad como conductora de Mañanas Informales, donde compartió pantalla con Jorge Guinzburg, y posteriormente encabezó diversos programas de televisión, radio y entretenimiento.