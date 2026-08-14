El curioso posteo de Romina Gaetani tras las fuertes declaraciones de su expareja, Luis Cavanagh

El escándalo volvió a tocar la puerta de Romina Gaetani, pero esta vez pareciera ser que la artista decidió dejar que el hombre, hablara. Del otro lado, Luis Cavanagh, su expareja, ventiló una verdadera bomba al sentarse en el living de LAM (América TV) para dar su versión de los hechos tras la denuncia por violencia de género ocurrida en diciembre del año pasado.

Durante la emisión, el empresario relató los motivos que, según su testimonio, llevaron a la ruptura de la relación tras dos años. "Le digo que no quiero estar más porque me mintió y yo lo único que quería era una relación verdadera", expresó. Además, detalló el tenso episodio ocurrido en su domicilio en Pilar, asegurando que, al finalizar el vínculo, Gaetani reaccionó de manera violenta.

Cavanagh afirmó que la actriz golpeó un ventanal de doble vidrio y posteriormente intentó agredirlo físicamente. "No me imaginé que me iba a querer pegar un sillazo en la cabeza, porque para mí es mortal", declaró, haciendo referencia a su delicado estado de salud debido a un tratamiento con anticoagulantes. "Si no llego en media hora a un hospital, me tienen que abrir el cráneo", concluyó sobre la gravedad del incidente.

La reacción de Romina Gaetani ante las declaraciones Por su parte, la actriz evitó emitir declaraciones públicas sobre la entrevista. A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió un video donde se la observa en su vehículo por la ciudad, con lentes de sol y una gorra, mientras canta de manera relajada, mostrándose al margen de las acusaciones vertidas en el programa de espectáculos.