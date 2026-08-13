El crudo relato de la expareja de Romina Gaetani tras la denuncia por violencia de género: "Sillazo en la..."

Luis Cavanagh rompió el silencio sobre el episodio de diciembre de 2025. Detalló los presuntos ataques de ira de la actriz y relató su versión de los hechos.

Luis Cavanagh, expareja de la actriz Romina Gaetani, decidió hablar públicamente para dar su versión tras la denuncia por violencia de género que se hizo pública en diciembre de 2025. En una entrevista en LAM (América TV), el hombre relató cómo fue el final de la relación de dos años, describió la dinámica de la pareja y brindó detalles sobre el altercado físico en su domicilio.

Según el testimonio de Cavanagh, el detonante de la separación definitiva fue el descubrimiento de mensajes en el teléfono de la actriz. "Le digo que no quiero estar más porque me mintió y yo lo único que quería era una relación verdadera, no me importaba ninguna otra cosa", explicó.

El comienzo del calvario, según Cavanagh Tras encontrar esas conversaciones, su postura fue tajante: "Me estás mintiendo, no me interesa seguir, chau". La pareja ya venía con un historial complejo y había iniciado terapia a los diez meses de relación. Al definir el vínculo, el entrevistado aseguró: "Ella es complicada, a veces se pone difícil", aunque desmintió categóricamente que sus reacciones estuvieran ligadas a problemas de adicciones.

El conflicto escaló drásticamente el día en que él decidió cortar el vínculo por tercera vez. Luego de pedirle que se retirara de su casa en Pilar, Cavanagh relató que al salir de la pileta vio el auto de Gaetani merodeando la zona. Minutos después, la situación se salió de control cuando ella comenzó a golpear un ventanal de doble vidrio: "Vi eso desde mi cuarto, y dije 'bajo, porque va a romper el vidrio, y si lo rompe, se corta y se desangra'".

"Sillazo en la cabeza" Una vez que le abrió la puerta para evitar una tragedia con los cristales, la violencia física se habría desatado en el interior de la vivienda. Cavanagh narró que la actriz tomó una silla con intenciones de agredirlo, un acto que él describió como extremadamente peligroso debido a su estado de salud: "No me imaginé que me iba a querer pegar un sillazo en la cabeza, porque para mí es mortal". El hombre explicó que se encuentra fuertemente anticoagulado tras haber sufrido un trombo en la vena porta el año anterior: "Si no llego en media hora a un hospital, me tienen que abrir el cráneo, porque se te revienta todo".