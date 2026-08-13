Benjamín Amadeo presentó "Prometieron Volar", su nuevo álbum: un viaje hacia la infancia y los sueños

Benjamín Amadeo lanzó Prometieron Volar , su cuarto álbum de estudio, un trabajo de diez canciones que propone un recorrido por la infancia, los sueños y la distancia entre aquello que imaginamos cuando somos chicos y las personas en las que finalmente nos convertimos. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y llega acompañado por el videoclip de “Tú y yo”.

El concepto aparece desde la propia portada, que recupera una fotografía de Amadeo cuando era niño, vestido con una capa de Superman. Esa imagen funciona como punto de partida para un álbum que busca volver sobre aquellas ilusiones que alguna vez hicieron parecer que todo era posible.

En los últimos meses, el músico había comenzado a revelar este nuevo universo a través de diferentes adelantos. “Pasaría”, “Mil disparos” y “Museo” fueron las primeras canciones elegidas para anticipar la identidad sonora y conceptual de un proyecto que ahora se completa con su lanzamiento integral.

Producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad , Prometieron Volar parte de la nostalgia por la infancia y de la idea de aprender a volar para explorar el contraste entre las expectativas construidas durante los primeros años y la realidad de la adultez.

El propio concepto del disco transita, según la definición compartida por el artista, entre “el niño de la foto decepcionado con la capa y el tipo con la remera, entre la expectativa y el lunes”. Desde ese lugar, Amadeo propone recuperar las ilusiones como parte de una historia personal que puede ser revisitada sin dolor. El álbum busca una reconciliación con el pasado y con aquellas promesas que alguna vez parecieron posibles. En palabras del músico, se trata de celebrar el camino recorrido “con la ternura y la nostalgia de quien mira una foto vieja y en vez de doler, sonríe”.

El disco está compuesto por “Cómo duele”, “Mil disparos”, “Posterguemos”, “Qué bien me hacía olvidarte”, “No me dediques más canciones”, “Museo”, “El mensaje”, “Tú y yo”, “Pasaría” y “Tarde o temprano”. Entre las colaboraciones aparece Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, invitados en “No me dediques más canciones”.

Benjamín Amadeo hará volar el Gran Rex

El lanzamiento tendrá también su recorrido sobre los escenarios. Amadeo prepara una gira por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, siendo una de las fechas más importantes la del 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizará la presentación oficial de Prometieron Volar. Las entradas para ese encuentro se encuentran a la venta a través de TuEntrada, con la posibilidad de acceder a hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Galicia.

Todos los shows de Benjamín Amadeo. Gentileza

Antes de esa fecha, el músico llegará el 5 de septiembre a Lima, Perú, para presentarse en Aforo Barranco. Luego continuará el 11 de septiembre en Quality, Córdoba; el 12 en Tribus Club de Arte, Santa Fe; y el 13 en Pueblo Viejo, Concordia. El 26 de septiembre actuará en la Sala del Museo del Carnaval de Montevideo, Uruguay, mientras que el 3 de octubre llegará al Teatro Mendoza.