Quién era Ernestina Pais: la figura que, con su voz, marcó una época de la TV argentina

La periodista y conductora Ernestina Pais construyó una de las trayectorias más reconocidas y versátiles de los medios argentinos, con una carrera que atravesó la televisión , la radio y el periodismo gráfico, siempre con un estilo cercano, espontáneo y comprometido con la actualidad.

Nacida en Buenos Aires el 12 de marzo de 1972, inició su camino en los medios como movilera en el emblemático programa La Biblia y el Calefón, conducido por Jorge Guinzburg, con quien forjaría una estrecha relación profesional y una de las etapas más importantes de su carrera. También fue una de las impulsoras de la edición argentina de la revista Los Inrockuptibles, junto al periodista Juan Di Natale.

Su popularidad creció notablemente entre 2005 y 2007 como coconductora de Mañanas Informales, el exitoso ciclo de Canal 13 liderado por Guinzburg. Tras la muerte del conductor en 2008, Ernestina asumió la conducción principal del programa, acompañada por Ronnie Arias, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

A lo largo de su carrera participó y condujo numerosos programas de entretenimiento y actualidad. Junto a su hermana Federica Pais estuvo al frente de Sabés o sonás, ciclo emitido por Canal 7 que obtuvo el Premio Martín Fierro al mejor programa de interés general en 2007.

En radio también dejó una huella importante. Condujo distintos ciclos y obtuvo reconocimientos por su labor, entre ellos un Martín Fierro por su desempeño en conducción femenina. Más tarde formó parte de emisoras como Rock & Pop, Vale 97.5 y AM 530, además de desempeñarse como panelista en programas de análisis político y actualidad.

En 2009 hizo historia al convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), el tradicional programa creado por Mario Pergolini, marcando un hito dentro de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina.

Durante los últimos años, Ernestina Pais también se destacó por hablar públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones. Su testimonio contribuyó a derribar prejuicios y a instalar la importancia de pedir ayuda profesional y abordar estas problemáticas sin estigmatizaciones.

En el plano personal, fue madre de Benicio y hermana de la también periodista y conductora Federica Pais. Además, era hija del arquitecto y militante José Miguel Pais, desaparecido durante la última dictadura militar argentina en 1976.

Trágico fallecimiento de Ernestina Pais

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo argentino.

Según trascendió, la conductora murió en la tarde de este viernes tras un accidente vial ocurrido en la localidad bonaerense de San Isidro, cuando el vehículo que conducía colisionó con una formación del Tren de la Costa.

La muerte de Ernestina Pais ocurrió apenas tres meses después de otro incidente vial que la había tenido como protagonista. En marzo de este año, la periodista había sufrido un choque menor en la intersección de la avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López, cuando el auto que conducía impactó contra otro vehículo. El episodio no dejó personas heridas y únicamente se registraron daños materiales. En ese momento, había trascendido que la conductora no había querido hacerse un test de alcoholemia.

Su partida provocó numerosas muestras de dolor y reconocimiento por parte de colegas, amigos y seguidores que destacaron su calidez humana y su extensa trayectoria profesional.