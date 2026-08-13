La Plata: la carta de una joven que pidió resaltar sus pecas y asegura que le arruinaron la cara

Una joven platense tenía un objetivo sencillo: resaltar las pocas pecas naturales que conservaba en su rostro. Sin embargo, lo que comenzó como una micropigmentación facial terminó, según denuncia, convirtiéndose en una experiencia que modificó su vida y afectó profundamente su salud emocional.

El procedimiento se realizó el 30 de abril de 2024 en una estética de La Plata . La joven sostiene que había consultado previamente por los trabajos realizados en el lugar y que decidió avanzar porque había visto resultados que consideraba satisfactorios.

Pero el resultado, según su relato, estuvo muy lejos de lo esperado. “Me hicieron círculos negros, rayas negras en la cara, me explotaron vasos sanguíneos y, además, me pincharon con mucha fuerza”, contó Macarena. Según explicó, distintos profesionales que consultó posteriormente le señalaron que el pigmento había quedado a una profundidad mayor a la prevista y que la micropigmentación se había transformado prácticamente en un tatuaje.

Por ese motivo, necesita recurrir a sesiones de láser para intentar eliminar las marcas.

Durante los primeros días, Macarena asegura que desde la estética le indicaron que el pigmento se aclararía con el paso del tiempo. Sin embargo, las manchas permanecieron.

La joven contó que se comunicó con la responsable del establecimiento para explicarle lo sucedido. Según su versión, en ese momento recibió el compromiso de que se haría cargo del tratamiento para revertir el resultado. Pero la joven contó que entró en una depresión profunda. "Perdí mi trabajo, perdí las ganas de salir con mis amigos, no quería salir de casa y dejé de querer verme”, relató.

También aseguró que llegó a atravesar un momento de extrema angustia y que tuvo un intento de suicidio que, finalmente, no llegó a concretarse.

“Había llegado a un lugar mental realmente oscuro”, expresó. En medio de esta situación, Macarena quedó embarazada, el nacimiento de su hijo tuvo complicaciones y el pequeño permaneció internado durante tres meses.

Cuando finalmente pudo retomar el procedimiento, las marcas continuaban visibles y algunas, según contó, habían adquirido una tonalidad verdosa.

Una sesión y un tratamiento conflictivo

Finalmente, la responsable de la estética pagó una sesión de láser y la acompañó hasta Capital Federal. Pero l amisma no fue suficiente y la joven comenzó a afrontar por su cuenta los costos del proceso.

Durante aproximadamente un año y medio, asegura que pagó productos, consultas y tratamientos. Incluso llegó a vender su vehículo para poder continuar con la eliminación de las marcas.

Actualmente, según explicó, necesita realizarse una sesión de láser aproximadamente cada 45 días buscando volver a su estado original.

Cansada por la lucha, días atrás decidió contar públicamente su historia a través de TikTok y la publicación rápidamente se viralizó.

“Desde 2024 estoy intentando recuperar mi cara”, asegura. A más de dos años del procedimiento, todavía atraviesa un largo proceso para intentar recuperar el aspecto de su rostro.

“Necesito llegar a todas las mujeres que pueda. Tomemos conciencia, no confiemos en cualquiera, no dejemos nuestros cuerpos en manos de personas así”, sostuvo.